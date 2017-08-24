Полиция начала расследовать уничтожение памятника Жукову в Одессе

24.08.2017, 14:03

Ночью в Одессе неизвестные сняли с постамента памятник советскому военачальнику и государственному деятелю Георгию Жукову.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Об этом в Facebook сообщает полиция Одесской области.

Принятыми мерами фрагменты памятника были обнаружены в центральной части г. Одесса на Деволановском спуске. Сейчас они доставлены в Таировское отделение полиции и приобщены к материалам уголовного производства.

Ночью в Таировское отделения полиции поступило сообщение оператора спецлинии "102" о том, что в Киевском районе г. Одесса на перекрестке проспекта Маршала Жукова и ул. Академика Глушко неизвестные лица повредили памятник Маршалу Жукову.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Таировского ОП. По свидетельствам очевидцев происшествия установлено, что неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента памятник в виде бюста Маршала Жукова, загрузили его в автомобиль "Мерседес Вито" черного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного правонарушения. Об этом сообщают "Українські Новини".