Взрыв на Грушевского: ранения получили три человека

24.08.2017, 18:07

В результате взрыва неустановленного устройства на улице Грушевского в Киеве пострадали три человека. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", - сказала она.

При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.

Сегодня, 24 августа, после окончания военного парада в Киеве на улице Грушевского прогремел взрыв. В СБУ основной версией назвали хулиганство. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.