Полиция установила личность последнего из каталонских террористов

25.08.2017, 11:36

Испанская полиция в четверг, 24 августа, идентифицировала последнего участника террористической ячейки, организовавшей ряд атак в Барселоне и Комбрильсе.

Им был назван второй погибший в результате взрыва в Альканаре, произошедшего накануне терактов и лишившего ячейку запасов взрывчатых веществ. Испанские СМИ сообщают, что погибшего звали Юссеф Ааля. В каталонских атаках приняли участие два его брата.

Таким образом в террористическую ячейку, по данным полиции, входило 12 человек. Из них 8 погибли, а четверо задержаны. Салах эль-Кариб, которого также подозревали в причастности к атакам, был отпущен из-под стражи под обязательство каждую неделю являться в суд. Следствие сочло, что доказательства его причастности недостаточно убедительны.

Между тем, по данным испанских СМИ, заключенные одной из испанских тюрем пригрозили устроить самосуд над содержащимся в ней предполагаемым террористом Дриссом Укабиром. "Мы тебя распорем, когда ты выйдешь во двор", - кричали арестанты Укабиру в то время, пока его вели в камеру. В целях обеспечения его безопасности Укабира перевели в одиночку.

В четверг, 17 августа, автофургон въехал в людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли 14 человек, еще 130 были ранены. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Об этом сообщает Deutsche Welle.