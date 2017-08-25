СМИ: В Санкт-Петербурге задержали бывшего топ-менеджера банка "Финансы и Кредит"

25.08.2017, 12:56

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге одного из руководителей украинского банка "Финансы и Кредит" Олега Шапкина, которого разыскивал Интерпол за присвоение и растрату.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 24 августа в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Интерпола у дома на набережной реки Мойка задержали 53-летнего гражданина одной из сопредельных республик.

Отмечается, что мужчину разыскивают правоохранительные органы его страны за присвоение и растрату. Задержанного доставили в отделении полиции.

Инициатору розыска сообщили о задержании.

Тем временем источник сообщил информагентству "Интерфакс" о том, что задержанный является заместителем председателя правления киевского банка "Финансы и Кредит" - Олегом Шапкиным. Однако официальным подтверждением личности задержанного "Интерфакс" не располагает.

Сообщается, что карточка 53-летнего Шапкина имеется на сайте Интерпола в разделе с разыскиваемыми персонами. Согласно ее данным, он разыскивается по делу о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Основными фигурантами уголовных дел об операциях банка- банкрота "Финансы и Кредит" стали его топ-менеджеры, при этом собственник банка - Константин Жеваго - остается вне поля зрения правоохранителей. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".