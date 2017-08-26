В Одесской области избили главного редактора газеты

26.08.2017, 12:14

Вечером 25 августа в Овидиопольском районе Одесской области группа молодых людей жестоко избила 45-летнего главного редактора газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.

"Установлено, что журналист одного из районных интернет-изданий возвращался на своем автомобиле домой, - сообщили "ФАКТАМ" в полиции. - По ходу движения он увидел на проезжей части спецсредство для остановки транспорта, притормозил и вышел из машины. В это время три человека в балаклавах с битами напали на него и начали избивать. Мимо проезжал сосед потерпевшего, который заступился за него. Злоумышленники испугались и скрылись с места происшествия".

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Овидиопольского отдела полиции личности трех злоумышленников установлены. Они задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводятся первоочередные следственные действия", - отметили в региональном главке Нацполиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345−1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Нападавшие - жители города Черноморска (бывшего Ильичевска), по предварительным данным, они - спортсмены одного из кикбоксерских клубов. Об этом сообщают "Факты и комментарии".