Пограничники обнаружили подводный спиртопровод из Молдовы в Украину

26.08.2017, 12:51

Во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища в Одесской области пограничники отдела Лиманское обнаружили незаконный подводный трубопровод диаметром 32 мм, который предположительно должен был использоваться для перекачки спирта из Молдовы в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину на направлении Днестровск - Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что трубопровод был установлен недавно и еще не использовался.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью катера демонтировали только часть шланга, которая находилась до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 метров. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.