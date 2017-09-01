Нацсовет объявил предупреждение телеканалам группы Интер

01.09.2017, 15:45

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после проверки телеканалов группы Интер применил к лицензиатам санкции "объявление предупреждения" за нарушение требований законодательства относительно доли передач украинского и иностранного производства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о ЗАО Телеканал Интер (Интер), ООО Телестудия Служба информации (НТН), ООО ТРК Музыка ТВ (ПИКСЕЛЬ TV), ООО Телерадиокомпания Кино ТВ (Энтер-фильм).

Отмечается, что мониторинг телеканалов в феврале-марте этого года зафиксировал нарушение части четвертой статьи 28 Закона "О телевидении и радиовещании", поскольку в промежутке времени между 07:00 и 23:00 не соблюдались пропорции между украинскими и иностранными передачами.

В ведомстве напомнили, что согласно закону, передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания - передачи украинского производства.

При этом в эфире телеканала Интер доля передач европейского производства, а также США и Канады составляла 57% общего недельного объема вещания.

В эфире НТН она составляла 56,8%, а доля передач украинского производства - 32% общего недельного объема вещания.

Соответственно доли передач европейского и украинского производства телеканала ПИКСЕЛЬ TV составляли 66,4% и 24,7%, а телеканала Энтер-фильм - 37% и 22% общего недельного объема вещания.

Нацсовет обязал компании в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.