Журналисты Греции объявили забастовку

26.09.2017, 15:55

Греческая ассоциация журналистов объявила 24-часовую забастовку в знак протеста против закрытия специального фонда охраны здоровья работников СМИ.

Во вторник в Греции не транслируются новостные программы, сайты не обновляют ленты новостей, а газеты не выпустили сегодняшние номера.



Союз журналистов Афин требует помощи от правительства и медиа-компаний, чтобы сохранить возможность работы Фонда.



Как сообщается, большинство СМИ в Греции сильно пострадали от финансового кризиса в стране, который привел к резкому падению доходов от рекламы и подписки.

Забастовка должна завершиться в 6:00 в среду, 27.09.2017.

Об этом сообщает газета "День".





