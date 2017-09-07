Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждения телеканалам ТВi, ZIK и одесской ТРК "Град"

07.09.2017, 18:30

В четверг, 7 сентября, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалам ТВi, ZIK и Одесской ТРК Град, а также назначил внеплановые проверки деятельности ЗАО Радиокомпания Люкс и нескольких телеканалов.

Предупреждение телеканалу ТВi (ООО Инфо24, Киев) связано с отсутствием спутникового вещания, ZIK (ТРК Мост ТВ, Львов) - за нарушение по техническим параметрам, ТРК Град (Одесса) относительно показа фильмов с просроченными прокатными удостоверениями.

Нацсовет приглашал на свое заседание руководителя или уполномоченного представителя ООО Инфо24 (телеканал ТВi) на свое заседание для рассмотрения вопроса проведения внеплановой проверки, однако никто не появился.

По словам председателя Нацсовета Юрия Артеменко, ТBi вещает в Интернете, но не вещает на спутнике, из-за чего Нацсовет признал наличие нарушения и объявил ООО Инфо24 предупреждения.

Представитель Одесской ТРК Град присутствовал на заседании Нацсовета и объяснил показ телекомпанией фильмов с просроченными прокатными удостоверениями неразберихой, вызванной в компьютерах ТРК вирусом Petya. Как сообщил представитель канала, при том, что компьютеры были защищены и почти не пострадали в результате мощной кибератаки 27 июня, именно в данных по срокам прокатных удостоверений фильмов произошел сбой.

Нацсовет также принял решение о назначении внеплановых проверок деятельности ЗАО Радиокомпания Люкс (Люкс ФМ) - по соблюдению квот на песни на украинском языке, ОАО НСТУ - из-за отсутствия 5 августа, в День памяти по случаю восьмидесятых годовщины Большого террора, на экране горящей свечи, ООО Ньюс Нетворк - из-за отсутствия информации о Дне памяти.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.