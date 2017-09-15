Facebook ввел ограничения на монетизацию контента

15.09.2017, 15:21

Facebook намерен запретить заработок на материалах оскорбительного, провокационного или шокирующего содержания.



Гигант соцмедиа обновляет свои стандарты и руководящие принципы и фактически делает невозможным получение прибыли от контента, который является потенциально противоречивым интересам общества и оскорбительным.



Новая политика также направлена против кликбейта (искусственного накручивания кликов через мнимую сенсационность заголовков в ущерб качеству или точности информации) и распространения фейков.



Новые правила были опубликованы в блоге Ника Грудина, вице-президента Facebook по вопросам медиа-партнерства. Компания приняла это решение после длительных споров о том, что соцсеть стала "виртуальным мегафоном" для всех подряд - от неонацистов до российских групп, которые, как утверждается, влияют на политику и выборы в США.



Контент, который нельзя будет монетизировать, если от связан со следующим содержанием:



- "Неправомерное использование детских образов";



- "Трагедия и конфликт";



- "Дискуссионные социальные проблемы";



- "Контент, изображающий или провоцирующий насилие";



- "Контент для взрослых";



- "Контент, касающийся запрещенной деятельности";



- "Нецензурированный контент";



- "Наркотики или употребление алкоголя";



- "Ненормативная лексика".



Разъяснения о том, что подпадает под ту или иную категорию, находятся на странице "Руководства по монетизации контента".



Например, "Неправомерное использование детских образов" - это сцены с насилием, издевательством над детьми, даже если они носят комический или сатирический характер. Сюда же относятся материалы с детьми, имеющие хотя бы небольшой эротический характер.



К категории "Трагедия и конфликт" стоит отнести сцены катастроф и бедствий. К ним нельзя прикрепить рекламу, даже если это информативные или просветительские материалы.



К нецензурированному контенту относятся изображения открытых ран, крови, медицинских процедур и другие пугающие и шокирующие материалы.



Однако, если пользователь считает, что монетизация его контента соответствует правилам сайта, он может подать апелляцию единоразово по каждому посту и компания, возможно, пересмотрит свое решение.



В сообщении также оговаривается, что для монетизации контента необходимо быть пользователем соцсети как минимум один месяц и иметь то количество друзей, которое потребует Ad Breaks. Об этом сообщает Internet.ua.