"Сенсация" про ракетный двигатель EmDrive оказалась фейком

12.09.2017, 17:11

В Интернет вновь появились "новости" о "невозможном" двигателе EmDrive, работающем на неизвестном науке принципе. На этот раз сообщается, что реактивное ведро якобы исследовали китайские ученые и даже готовы начать испытания в космосе.



"Сенсация" о чудо-двигателе, не требующем топлива, спустя год снова попала в заголовки многих электронных СМИ. А источником ажиотажа оказался британский таблоид Daily Mail, который известен своей "желтизной".



Авторы таблоида, ссылаясь на появившийся ролик, якобы показанный в эфире китайского телеканала CCTV-2, в котором говорится, что "нарушающий законы Ньютона" ракетный двигатель EmDrive теперь воссоздан китайскими инженерами и готов к испытанию в космосе. В ролике не приводится никаких технических подробностей, впрочем, сам двигатель в видеоряде также отсутствует.



Интересно, что в англо-, франко- и испаноязычном сегменте Интернет на "сенсацию" от Daily Mail не отреагировал почти никто: перепечаток этой фейковой новости - единицы.



Зато эта "сенсация" упала на благодатную почву русско- и укрианоязычных интернет-СМИ, падких на бессмысленные сенсации, которые мало кто удосуживается проверять. По состоянию на 17 часов 12.09.2017, число новостей про "чудо-двигатель" EmDrive превысило 240 публикаций (данные получены с помощью системы мониторинга InfoStream). И только около 10-15 из них не поддались на провокацию и носят разоблачительный характер.



Двигатель, больше похожий на ведро, заставил говорить о себе год назад, когда статья с результатами его испытаний опубликована в рецензируемом журнале. А история EmDrive началась еще в 2003 году, когда британский инженер Роджер Шойер представил общественности электромагнитный двигатель необычной конструкции. Он состоял из магнетрона - устройства, генерирующего микроволновое излучение, медного конического резонатора, напоминающего ведро, запаянное с обоих краев. По материалам интернет-СМИ.



