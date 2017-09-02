УЕФА открыл финансовое расследование в отношении французского "Пари-Сен-Жермен"

02.09.2017, 11:21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал финансовое расследование против французского ПСЖ, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В ходе расследования основное внимание будет уделено соответствию клуба требованием финансового фэйр-плей, особенно в свете его недавней деятельности по покупке игроков.

В ближайшие месяцы Следственная палата Органа финансового контроля Клуба УЕФА будет регулярно собираться для тщательной оценки всей документации, относящейся к этому делу.

УЕФА считает, что финансовый фэйр-плей является решающим механизмом управления, целью которого является обеспечение финансовой устойчивости европейского клубного футбола.

УЕФА не будет комментировать этот вопрос, пока расследование продолжается.

Минувшее трансферное окно, которое закрылось 31 августа, "ПСЖ" отметился покупкой бразильца Неймара у испанской "Барселоны" - за 222 млн. евро, и арендой у "Монако" форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 млн. Об этом сообщает УНИАН.