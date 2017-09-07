Украинские борцы выиграли 5 медалей молодежного Чемпионата мира

07.09.2017, 18:09

В столице Греции Афинах завершился юношеский Чемпионат мира по спортивной борьбе у борцов греко-римского стиля. Украинским спортсменам удалось завоевать пять медалей, причем три из них - золотые.



Победителями стали Владислав Кузько (до 46 кг), Дмитрий Мирошник (до 63 кг) и Владислав Кравченко (до 69 кг). Обладателем серебряной медали стал Геннадий Завертайло (до 42 кг), а бронза - в активе Александра Евдокимова (до 100 кг).



Украинские борцы выиграли медальный зачет, на втором месте Иран с двумя золотыми наградами, на третьем - Азербайджан с одним золотом и двумя серебряными наградами.



В командном зачете по очкам победила сборная России (64 очка), на втором месте - Иран (50), на третьем - Украина (49). Об этом сообщает УНИАН.