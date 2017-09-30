Сборная Украины завоевала 14 медалей на "Играх непокоренных"

30.09.2017, 11:44

Сборная Украины завоевала 14 медалей на соревнованиях среди военных и ветеранов "Игры непокоренных". Об этом сообщается на странице сборной в Facebook.

"Вчера наша сборная завершила соревнования в первых для украинских военных Играх непокоренных. И завершила просто фантастически удачно - 14 медалей (8 золотых, 4 серебра и 2 бронзы)", - говорится в сообщении.

"Учитывая, что наша команда - одна из самых маленьких - всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что украинская команда Игр непокоренных убедила весь мир, что наши военные - сильные духом и телом, и никогда не поддаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам", - добавили в посте.

Стоит отметить, что 4 золотые медали получил украинец Павел Будаевский – в заплыве на 50m Freestyle, 50m Backstroke, 50m Breaststroke и 100m Freestyle. Об этом сообщают "Українські Новини".