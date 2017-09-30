Под Киевом открыт завод по производству искусственного покрытия

30.09.2017, 20:20

30 сентября в Бориспольском районе Киевской области состоялось торжественное открытие завода по производству искусственных полей.

Новосозданное предприятие "ФФУ Продакшн" запустило первый отечественный завод по производству искусственного покрытия для разных видов спорта.



Объем инвестиций составил около 10 миллионов евро.



Производство будет осуществляться на современном оборудовании, закупленном в Дании и Великобритании.

В ФФУ подчеркнули, что завод может производить за год около 700 тыс. кв. м искусственного покрытия - это около 100 полноразмерных футбольных полей или более 700 площадок формата 42 х 22 м.

В организации ожидают, что вскоре предприятие получит международную сертификацию качества по стандартам ISO, что даст возможность выйти на международный рынок. Тогда ежегодные мощности производства можно будет увеличить до 2 млн. кв. м искусственного покрытия в год.



Торжественное мероприятие прошло при участии президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и вице-премьера Украины Андрея Кириленко. Об этом сообщил Sport.ua.

