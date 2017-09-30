Новый допинговый скандал, на этот раз - тяжелая атлетика

30.09.2017, 21:34

В Международной федерации тяжелой атлетики приняли решение отстранить Сборную Украины по тяжелой атлетике в полном составе от международных соревнований на 1 год.

Причиной стали положительные допинг-тесты спортсменов на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах. Как сообщают СМИ, к сборной Украины неоднократно предъявлялись претензии, связанные с положительными допинг-тестами.

Кроме Федерации тяжелой атлетики Украины, под санкции также попали спортсмены России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы.

В заявлении говорится, что решение принято в связи с неоднократными положительными допинг-тестами спортсменов на Олимпийских играх Пекин-2008 и Лондон-2012 - более трех раз.



Ранее двух российских тренеров-легкоатлетов пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Также ранее МОК лишил серебряной медали Олимпийских Игр 2008 года в Пекине украинскую тяжелоатлетку Ольгу Коробку.



Своей олимпийской медали лишилась и бронзовый призер Игр в Пекине Наталья Давыдова.

"Мы четко дали понять, что количество допинг-случаев в некоторых регионах совершенно неприемлемо, а также что члены нашей организации обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах. Если они не исполняют свои обязанности, касающиеся гарантий, что их спортсмены "чисты", то они теряют право участвовать в международных соревнованиях", - заявил глава IWF Тамаш Аян.



Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме. Срок подачи окончательных заявок для участия в турнире истечет 27 октября.

По информации интернет-СМИ.