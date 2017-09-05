Упрощен порядок выдачи временных лицензий на украинское вещание в зоне АТО

05.09.2017, 14:03

Народные депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает упрощение выдачи временных лицензий на украинское вещание в зоне АТО. Проект закона No6565 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территорий с особым режимом вещания" поддержали 267 парламентариев.

Проектом предлагается внести изменения в законы "О телевидении и радиовещании", "О радиочастотном ресурсе Украины" в части закрепления механизма выдачи временных разрешений на вещание, а также определение терминов: "временное вещание", "разрешение на временное вещание", "территории с особым режимом вещания".

"Целью разработки проекта закона является обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и принятия их программ населением, путем закрепления механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному влиянию, а также определение особенных условий относительно перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно- территориальных единицах", - говорится в объяснительной записке к документу.

Также предлагается внесение изменений в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" в части дополнения его регуляторных полномочий возможностью предоставлять разрешения на временное вещание. Об этом сообщает Телеграф.com.ua.