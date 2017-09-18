Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 19,5 миллионов гривен

18.09.2017, 14:00

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора lifecell на 19,5 млн грн за нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

По его словам - оператор в рекламе сообщал о посекундной тарификации, при этом снимал стоимость целой минуты за первую секунду каждой очередной минуты.

Согласно правилам предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденным постановлением Кабмина №295 от 11.04.2012 года, тарифицировать можно только полные единицы (секунды, килобайты). Об это сообщает ЛигаБизнессинформ.