В 2018 году в Крыму начнут вещание до 16 новых украинских телеканалов

07.09.2017, 17:20

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует в первой половине 2018 года начало вещания в Крыму до 16 украинских телеканалов. Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

"Мы не только расширяем вещание украинских телеканалов и радиостанций на юг Херсонской области и на территорию Крыма, но и создаем условия для повышения качества контента. Именно поэтому появляются специализированные крымские вещатели. Эта работа будет продолжаться согласно разработанному плану", - заявил член Нацсовета по телевидению Сергей Костинский.

В планах Нацсовета также развитие цифрового телевизионного вещания из Чонгара и Чаплинки.

"Там будут созданы дополнительные мультиплексы. Таким образом, на каждом из объектов появятся до 8 телеканалов. Будет увеличена высота и самой Чаплинской телевышки - с 92 до 130 метров. Проект будет завершен в первом полугодии 2018 года", - отмечается в сообщении.

В 2016-2017 годах на юге Херсонской области, на административной границе с Крымом, было задействовано 12 FM-частот. Об этом сообщают "Українські Новини".