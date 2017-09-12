В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг между ЕС и Украиной

12.09.2017, 10:56

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной (а также Молдовой и Грузией), создать трастовый фонд для инвестиций в Украину. Об этом сообщает Радио Свобода.

Эти предлагаемые меры были озвучены накануне саммита ЕС "Восточное партнерство", который пройдет в ноябре.

Европарламент предлагает для трех стран-участниц – Украины, Молдовы и Грузии – привлекательную модель "Восточного партнерства-плюс", которая предусматривала бы также введение для них односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности. Об этом сообщает УНИАН.