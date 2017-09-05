ГСЧС: начались украинско-американские учения по реагированию на радиационную аварию

05.09.2017, 15:44

Сегодня, 5 сентября, в Государственном центре управления чрезвычайными ситуациями начались совместные украинско-американские командно-штабные учения по реагированию на ЧС государственного уровня, связанную с радиационной аварией на обособленном подразделении "Запорожская АЭС" НАЭК "Энергоатом".

Открыл обучение заместитель Председателя ГСЧС Украины Руслан Белошицкий.

"Мы помним катастрофические последствия аварии на Чернобыльской атомной станции в 1986 году, а также на станции Фукусима в Японии в 2011 году, которые принесли многочисленные человеческие страдания и огромные материальные убытки. Именно поэтому мы как представители центральных органов исполнительной власти должны четко понимать, как организовать работу и уметь в кратчайшие сроки осуществлять мероприятия по защите населения и ликвидации последствий аварии", - отметил Руслан Белошицкий.

Командно-штабные учения - это общий анализ чрезвычайной ситуации, в которой ключевые лица и ответственные работники украинских государственных учреждений реагируют на радиационную аварию государственного уровня. При этом главной целью учений является проверка действенности и эффективности существующих планов и процедур и выявление проблемных вопросов, требующих улучшения.

К участию в учениях привлечены специалисты аппарата ГСЧС Украины, представители Секретариата Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов власти Украины и государственных учреждений (предприятий), представители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской облгосадминистраций, сотрудники Красного Креста, а также эксперты из Государственного департамента, Агентства уменьшения угрозы Министерства обороны и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США.

Завтра, 6 сентября, участники отработают третий модуль командно-штабных учений, который касается долгосрочных мер по ликвидации последствий радиационной аварии. Завершится мероприятие 7 сентября общим обзором результатов учений и рекомендациями от американских наблюдателей.

Инф. Пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.