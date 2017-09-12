Минприроды выносит на общественное обсуждение новую Стратегию экологической политики до 2030 года

12.09.2017, 16:39

Новая редакция Стратегии государственной экологической политики до 2030 года должна стать инструментом изменения экологического курса страны на европейский. Об этом сегодня сказал Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре, посвященной обсуждению состояния выполнения евроинтеграционных обязательств Украины в сфере окружающей среды.

Презентуя новую Стратегию экологической политики до 2030 года, Остап Семерак подчеркнул, что она должна оставаться вне политики и быть главной платформой для будущего устойчивого развития Украины.

"Современные тенденции, среднесрочные приоритеты Правительства, международные обязательства и многочисленные консультации с общественностью показали, что Стратегия экологической политики Украины нуждается обновления. Новая редакция Стратегии содержит ряд необходимых инноваций. В частности, перечень четких показателей выполнения - 35 индикаторов", - отметил Министр.

Он также сообщил о начале общественного обсуждения законопроекта "Об Основных принципах (стратегию) государственной экологической политики на период до 2030 года".

В течение трех недель Минприроды будет принимать замечание и предложения. Потом текст будет вынесен на принятие Правительством.

"Мы начинаем публичное обсуждение Стратегии, и я надеюсь на активную позицию общественности и поддержку инициативы Минприроды. Только совместная и последовательная работа приведет к осознанию приоритетности сохранение окружающей естественной среды, в частности, в порядке дневному Правительству и Парламенту", - подчеркнул Остап Семерак.

По его словам, следующий шаг - формирование и воплощение Национального плана действий по охране окружающей естественной среды.

Полный текст законопроекта размещен на официальном сайте министерства. Об этом сообщает "Правительственный портал".