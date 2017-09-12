В Житомирской области массово усыхает лес

12.09.2017, 13:22

Ситуация с усыханием сосновых насаждений в области настолько серьезна, что приобретает признаки чрезвычайного положения.

Об этом сообщил начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский в ходе совещания с руководителями лесохозяйственных предприятий области.

Ранее в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины был создан штаб по разработке мер улучшения санитарного состояния лесов. Причина: крайне тревожная ситуация, вызванная массовым усыханием сосновых насаждений Полесского региона.

В штаб вошли специалисты ведоства, руководители государственных специализированных лесозащитных предприятий и другие должностные лица, которые будут работать над подготовкой проекта распоряжения Кабинета Министров о проведении мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов.

Ученые по вопросам лесоводства подготовят общие рекомендации относительно путей недопущения распространения очагов усыхания и о создании на срубах более устойчивых и высокопроизводительных древостоев.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины.