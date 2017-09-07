Украина вышла из non-compliance по Киотскому протоколу - Минэкология

07.09.2017, 16:19

Украина проинформировала Комитет по соблюдению Киотского протокола о своевременном завершении всех мероприятий, определенных в плане по обеспечению соответствия требованиям и о выполнении своих обязательств по первому периоду действия Киотского протокола. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Комитет пришел к выводу, что предоставленной информации достаточно для решения вопроса соответствия Украины требованиям протокола. Соответствующее решение было принято на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола, которое состоялось 6 сентября в г. Бонн (ФРГ).

Министр напомнил, что в 2015 году Национальный электронный реестр антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины был отключен из-за отказа тогдашнего руководства Минприроды от сотрудничества с администратором Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, в результате чего информация о выполнении Украиной Киотского протокола с августа не поступала в центральный реестр.

"Несмотря на трудности, которые возникли из-за отключения в 2015 году Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, сейчас мы нашли механизмы, которые позволили Украине достойно выйти из non-compliance по Киотскому протоколу. На самом деле это слаженная многомесячная работа большого количества людей. Я хотел бы поблагодарить их за активную позицию в отстаивании интересов нашей страны. Наконец мы получили долгожданное решение Комитета по соблюдению Киотского протокола показал, что вопрос относительно соответствия Украины требованиям Киотского протокола решено (дословно - «больше не продолжается»)", - прокомментировал Остап Семерак.

Об этом сообщает "Правительственный портал".