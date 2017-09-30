Есть все законные основания для защиты лесных угодий Украины от незаконной вырубки - Президент

30.09.2017, 11:34

"Нам нужно объединить наш потенциал и выйти на совершенно четкие и правильные решения по защите лесов Украины и защиты лесов Карпат", - подчеркнул Президент Петр Порошенко во время совещания по вопросам государственной политики в сфере лесного и охотничьего хозяйства в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковской области.



Глава государства напомнил, что подписал Закон, который значительно усиливает уголовную ответственность за незаконную вырубку деревьев и кустарников в лесах. Он отдельно подчеркнул, что действие Закона распространяется на профессиональных лесников и на "черных" лесорубов.



По словам Президента, ранее руководители правоохранительных органов ссылались на то, что у них нет законных оснований для того, чтобы защитить Карпаты. "Сегодня Закон дает им такое оружие", - подчеркнул Глава государства и отметил, что этот вопрос и в прокуратуру, и к Нацполиции, и к руководству лесхозов.

Отдельно Глава государства подчеркнул, что стандарты лесной отрасли имеют бут едиными для лесных хозяйств других ведомств - Министерства обороны, Министерства аграрной политики, предприятий коммунальной собственности.

"Порядок должен быть везде и стандарты отрасль должна утвердить единые", - отметил он.



Петр Порошенко также отметил, что в контексте сохранения леса обсуждался опыт Латвии, Литвы, Белоруссии: "Почему там лесов не рубит. Появился с топором в лесу - сразу же ответственность".

Инф. официального сайта Президента Украины.