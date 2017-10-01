Украине предоставлены автономные торговые преференции Европейского Союза

01.10.2017, 10:50

С 1 октября 2017 года вступают в силу автономные торговые преференции Европейского Союза для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины Натальи Микольской.

Положение ЕС относительно автономных торговых преференций пополнит объемы сельскохозяйственной продукции, которые Украина может экспортировать в Евросоюз по Соглашению об ассоциации, без уплаты таможенных пошлин. Как считают экономисты, это ускорит ликвидацию импортных тарифов ЕС на несколько промышленных товаров, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европарламентом 13 сентября, вступили в силу 1 октября 2017 года, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции планируется ввести с 1 января 2018 года.



Теперь Украина сможет экспортировать без применения таможенных пошлин большие объемы переработанных помидоров, натурального меда, виноградных соков и гранул в ЕС. По мнению экспертов, такие торговые преференции будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.



"Это хорошая новость для украинских экспортеров. Для некоторых сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь улучшатя условия доступа на рынок ЕС, поскольку их можно будет экспортировать без применения таможенных пошлин. Это является важным признаком продолжающейся ощутимой экономической и политической поддержки ЕС для украинского народа, государства и его реформ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, 13 сентября Европарламентом было принято решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций. Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, хотя, и не в тех объемах, как предлагалось. Так, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2500 тонн, томатов обработанных - 3000 тонн, пшеницы - 65000 тонн, кукурузы - 625000 тонн, ячменя - 325000 тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"





