24.10.2017, 10:28

Защита критической инфраструктуры является приоритетным направлением безопасности Украины.

Об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заключительного мероприятия в рамках совместных с НАТО командно- штабных учений по защите критической электроэнергетической инфраструктуры, проходивших 16-20 октября этого года в Украине, сообщает пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что гибридные войны и киберугрозы - это вызовы не только для безопасности Украины, но и для всей Европы. Модели кризисного управления, стратегическое планирование и межведомственная координация требуют всестороннего пересмотра.

Усилия украинских оперативных служб, связанные с угрозами объектам критической инфраструктуры Украины, имеют эффективный, но, как правило, спонтанный и рефлекторный характер. Ярким примером этого являются чрезвычайные ситуации, связанные со взрывами на складах в Балаклее и Калиновке.

Вице-премьер-министр также заявила, что Украина инициирует присоединение к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности. Этот шаг позволит предотвратить угрозы и вызовы в энергетической сфере и укрепит критическую инфраструктуру нашего государства.

Заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко отметила важность расширения сотрудничества с НАТО в направлении укрепления энергетической безопасности.

С приветственными речами выступили также заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО по трансформации НАТО адмирал Манфред Нильсон, представитель Международного секретариата НАТО Майкл Рюле, Вице-министр иностранных дел Литовской Республики Дариус Скусевичюс.

Указанные командно-штабные учения проводятся во исполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2017 год, утвержденной Указом Президента Украины N103/2017.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".