Сегодня День освобождения Украины от фашистских захватчиков

28.10.2017, 11:06

Сегодня, 28 октября, в Украине отмечают День освобождения от фашистских захватчиков, национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины войсками Красной Армии в 1944 году.

"Наше общество помнит, какую большую цену заплатили украинцы в этой жестокой войне, какой весомый героический вклад внесли в победу европейских народов над нацизмом на своем континенте", - говорится в обращении премьер- министра В.Гройсмана к соотечественникам.

Премьер-министр напомнил, что 28 октября 1944 года военные соединения Первого и Четвертого украинских фронтов в районе Ужгорода вышли на современную границу Украины, вытеснив с территории нашей страны последние оккупационные силы.

"Мы вспоминаем тех, кто по разные стороны политических баррикад боролся в Украине с нацистскими захватчиками, кто положил жизнь за независимость нашего народа, приближая своим подвигом день освобождения страны от захватчиков и День Победы во всей Европе", - подчеркивается в обращении.

В.Гройсман отметил, что уже четвертый год, как Украина не по своей воле оказалась в необъявленной и коварной войне, "развязанной такими же методами, которыми в 1939 и 1941 годах воспользовался против стран Восточной Европы тоталитарный режим Гитлера".

"И младшие поколения украинцев защищают родную страну, вдохновляясь героическим подвигом своих предшественников", - подчеркнул он.

Во время Второй мировой войны на территории Украины проходили битвы, многие из которых имели особо важное значение и непосредственным образом влияли на ход войны.

23 августа 1943 года был освобожден Харьков, в сентябре-октябре этого же года шла битва за Днепр, кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева. Завершила этот этап войны Карпатская операция, начавшаяся 9 сентября 1944 года. 27 октября 1944-го советские войска освободили Ужгород, а 28-го вышли на современную западную границу Украины.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается с 2009 года. Он учрежден "с целью всенародного отмечания освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны".

ИЦ "ЭЛВИСТИ".