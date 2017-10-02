Футбольный матч "Барселоны" прошел без зрителей

02.10.2017, 10:09

Футбольный матч чемпионата Испании между "Барселоной" и командой "Лас Пальмас" из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария прошел без зрителей.

Об этом стало известно в воскресенье, 1 октября, после того, как в Барселоне начались столкновения между полицией и желающими принять участие в референдуме о независимости Каталонии. Ранее начало матча было отложено из- за неспокойной обстановки в городе. "Барселона" выиграла у "Лас-Пальмаса" со счетом 3:0.

На предматчевую тренировку игроки "Барселоны" вышли в спортивной форме, окрашенной в цвета движения в поддержку независимости Каталонии. Лионель Месси, немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген (Marc-Andre ter Stegen) и прочие игроки тренировались в форме с флагом каталонских сепаратистов. После начала игры футболисты переоделись в традиционную форму.

"Футбольный клуб "Барселона" осуждает события, имевшие сегодня место в Каталонии, ставящие целью оградить граждан от выражения своего демократического права на свободное волеизъявление", - говорится в заявлении клуба, опубликованного на официальном сайте. "С учетом исключительности событий, совет директоров принял решение, что игра ФК "Барселона" против "Лас-Пальмаса" будет сыграна за закрытыми дверями, следуя отказу Профессиональной футбольной лиги перенести встречу", - указывается в заявлении клуба.

Испанское правительство направило в Каталонию тысячи полицейских, чтобы помешать проведению голосования. Свое решение они объясняют тем, что и референдум о независимости региона, и его самоопределение противоречат конституции, в соответствии с которой Испания является неделимой и единой страной. Об этом сообщает Deutsche Welle.