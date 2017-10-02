В ФРГ вступил в силу закон против ненависти в интернете

02.10.2017, 10:11

В Германии с 1 октября вступил в силу закон, направленный против ненависти и травли в интернете.

Он обязует онлайн-сервисы масштабнее обрабатывать жалобы, связанные с возможным разжиганием ненависти, и быстрее удалять подобные записи и комментарии. Закон предполагает, что "очевидно преступные" высказывания должны быть удалены или заблокированы в течение 24 часов с момента поступления жалобы на них. В некоторых случаях на эти действия компаниям отводится неделя.

Именно срок, в течение которого интернет-сервисы обязаны удалять подобные записи и комментарии, вызвал наибольшие споры. Критики закона указывают, что подобные ограничения по времени могут привести к тому, что в спорных случаях компании будут удалять комментарии, чтобы не подвергаться штрафным санкциям. Однако Минюст указывает, что штрафы будут налагаться только в случае систематических нарушений. При этом по истечении отведенного законом срока пользователи смогут жаловаться в Федеральное ведомство по юстиции, если, по их мнению, жалоба не была обработана соответствующим образом.

По данным издания Der Spiegel, проверкам будут подвергаться такие соцсети как Facebook, VK, Tumblr, фотохостинг Flickr и видеосервис Vimeo. Об этом сообщает Deutsche Welle.