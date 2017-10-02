В Украине растут цены на стационарную связь

02.10.2017, 15:55

Известный мобильный оператор не исключает повышения тарифов С 1 октября стоимость на ряд тарифных планов фиксированной телефонии компании "Укртелеком" повысилась. Об этом сообщает Лига. Новости со ссылкой на пресс- службу компании.

Так, на 5,5 гривен (с НДС) увеличилась плата для тарифных планов "Домашний Базовый", "Домашний Минимальный" и "Общий Базовый".

Пользователи пакета "Домашний Безлимитный" будут переплачивать еще 9 гривен (с НДС).

Также изменилась стоимость пакетных минут, в которые включены звонки по межгороду, на SIP-телефонию и мобильные телефоны.

При этом в компании отметили, что останется без изменений стоимость тарифов, которые включают лишь абонплату.

Государственный банк "Ощадбанк" в августе 2018 года подал в суд на "Укртелеком" и потребовал вернуть долг в размере 1,1 миллиарда гривен по невыплаченным облигациям. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".