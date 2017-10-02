Apple расследует случаи со вздувшимися аккумуляторами iPhone 8 Plus

02.10.2017, 15:17

Компания Apple начала расследование случаев вздутия аккумуляторов в iPhone 8 Plus.

После презентации новых смартфонов компании в сети начала появляться информация о том, что у некоторых iPhone 8 Plus вздулись аккумуляторы, что привело к деформации корпуса устройства. У одного из владельцев смартфона это произошло во время зарядки от комплектного адаптера питания, а к другому устройство пришло в таком состоянии из магазина Apple.

Из-за вздувшихся аккумуляторов экран отделяется от корпуса, и пользоваться таким смартфоном не только неудобно, но и опасно.

Компания Apple официально объявила, что намерена провести тщательное расследование всех подобных случаев, чтобы узнать, что стало причиной произошедшего. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".