Киевстар обновил тарифы

10.10.2017, 16:37

Мобильный оператор Киевстар представил две новых линейки безлимитных тарифов для клиентов предоплаченной связи и контрактных клиентов, которые заменят собой старые тарифы. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

Теперь для абонентов предоплаченной связи стали доступны тарифы: Безлим Разговоры, Безлим Соцсети, Безлим Видео и Максимальный Безлим, каждый из которых соответствует потребностям разных групп абонентов.

В частности, самый дорогой тариф Максимальный Безлим за 155 гривен предусматривает безлимитный мобильный 3G интернет без ограничения скорости и возможностью пользоваться всеми доступными в Украине сервисами без органичений. Вторая SIM-карта для использования услуги SIM-пара включена в стоимость тарифа.

Тариф Безлим Видео за 95 грн - представляет безлимитный доступ к приложению Youtube. Нетарифицируемыми остаются также музыкальные и видео приложения Zvooq, Fonoteka, Megogo, Divan.TV и Домашнее ТВ от Киевстар. Вторая SIM- карта для использования услуги Интернет SIM-пара тоже в комплекте стартового пакета.

Для контрактных клиентов доступны пять новых тарифов: Безлим, Безлим Extra, Безлим Silver, Безлим Gold и Безлим Platinum. Начиная с тарифа Безлим Extra за 95 грн оператор предоставляет безлимитный мобильный интернет. Тарифы позволяю пользоваться услугами сразу, оплачивая их в следующем месяце; планировать свои расходы и пополнять счет частями, приоритетное обслуживание.

Абонентам предлагается от 100 до 4000 минут для звонков на сети других мобильных операторов и на стационарные номера, минуты для звонков за границу и мегабайты мобильного интернета в роуминге. Помимо этого, оператор предлагает контрактным клиентам услугу SIM-пары, которая даст возможность пользоваться сразу на двух девайсах не только интернетом и SMS, но и голосовыми услугами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.