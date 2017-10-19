В Facebook появится вторая лента новостей

19.10.2017, 16:50

После тестирования нового формата новостной ленты Explore (Интересное), компания Facebook приняла решение о ее запуске для всех пользователей, сообщает AIN.

Лента состоит из постов от страниц, за которыми пользователь не следит, но они могли бы быть ему интересны (по мнению алгоритмов Facebook). Ранее она работала у части аудитории на мобильных устройствах, а теперь появляться и у пользователей настольной версии.

В настольной веб-версии лента "Интересное" размещается в левой боковой панели, вместе с функциями вроде Групп, Страниц, Моментов и прочего. В мобильном приложении ее можно найти под кнопкой More, которая открывает боковую панель.

Идея новой ленты состоит в том, чтобы помочь пользователям находить новый контент за пределами резервации из постов друзей и отслеживаемых страниц. В ней появляются посты, статьи, фото и видео от страниц, за которыми пользователь не следит. Интересность такого контента определяется по его схожести с тем, что пользователь уже лайкал, или тем, что популярно среди его друзей.

Основная цель для Facebook - повысить время, проводимое на площадке. Это позволит компании Цукерберга показывать больше рекламы между постами, в видео и других форматах.

Это позволит компании Цукерберга показывать больше рекламы между постами, в видео и других форматах. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.