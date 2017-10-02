Украина и ЕС провели Второе заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе

02.10.2017, 10:16

Украина и Европейский Союз провели Второе заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил заместитель Министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Мыкольская, европейскую - главный советник Генерального директората "Торговля" Европейской Комиссии Ева Синовьец.

В ходе заседания стороны обсудили спектр вопросов, стоящих на повестке дня торговых отношений между Украиной и ЕС.

"Для нас это важный институциональное мероприятие, ведь рынок ЕС в фокусе экспортной стратегии Украины. По последним данным, экспорт товаров из Украины в страны Европейского Союза за 7 месяцев 2017 года увеличился на 2 млрд долл. (или на 25,9%) и составил 9,5 млрд долл. А доля экспорта в ЕС среди торговых партнеров Украины выросла до 40% против 38,8% в соответствующем периоде прошлого года", - сообщила Наталья Мыкольская.

По ее словам, важно и дальше совместно работать для открытия дополнительных возможностей свободной торговли.

В ходе мероприятия стороны констатировали прогресс в выполнении положений Торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, амбициозная повестка дня охватила дискуссию по вопросам технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, публичных закупок, конкуренции и государственной помощи, защиты прав интеллектуальной собственности, транспортных, финансовых и телекоммуникационных услуг.

Делегации сторон также отметили важность вступления в силу с 1 октября дополнительных преференций ЕС для определенных сельскохозяйственных и промышленных товаров из Украины.

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.