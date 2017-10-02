СМИ: новная миссия МВФ не приедет до назначения главы Нацбанка

02.10.2017, 16:19

Приезд основной миссии МВФ откладывается на неопределенный срок из-за задержки в вопросе назначения нового главы Национального банка Украины (НБУ) вместо Валерии Гонтаревой. Об этом пишет FinClub со ссылкой на источники в НБУ.

"Президент пообещал МВФ внести согласованную кандидатуру нового главы НБУ в парламент, а теперь не хочет даже говорить на эту тему. Отсутствие даты приезда миссии - принуждение к диалогу", - сообщил источник.

"Президент обещал Лагард (директору-распорядителю МВФ - ред.) внести кандидатуру, а теперь его устраивает Смолий (заместитель председателя НБУ Яков Смолий в статусе и.о. - ред.)", - сказал собеседник.

Собеседник в Администрации президента говорит, что другого кандидата, кроме главы "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука, они не планировали вносить в парламент. При этом, по данным СМИ, на пост главы НБУ рассматриваются не только кандидатуры Лавренчука и Смолия.

"МВФ хочет открытый процесс отбора кандидата", - добавил источник в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в октябре внесет в Верховой Раду кандидатуру первого заместителя главы НБУ Якова Смолия на утверждение в качестве руководителя центробанка. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".