Государственный земельный кадастр перешел на технологию Blockchain

03.10.2017, 13:53

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Государственным агентством электронного управления и Transparency International Украина презентовали обновленный Государственный земельный кадастр, который отныне будет работать на технологии Blockchain.

Внедрение этой технологии позволит обеспечить надежную синхронизацию данных, сделает невозможным их подмену в результате внешнего вмешательства, а также даст возможность осуществлять общественный контроль за системой.

Постановление о переходе Госземкадастра на Blockchain было принято на заседании Кабинета Министров 21 июня 2017 года.

"Blockchain - это удачное сочетание внутренней безопасности и общественного контроля, поскольку обеспечивает надежную синхронизацию данных и защищает их от подмены в результате внешнего вмешательства. Поэтому для нашей страны - это идеальный инструмент для обеспечения полной прозрачности и безусловного доверия населения к этим данным. А сегодняшняя техническая реализация - это общее видение лучших мировых экспертов и общественности, которое полностью соответствует украинским законодательным реалиям", - убежден Александр Рыженко. Председатель Государственного агентства е- управления добавил, что до конца текущего года технологию Blockchain также начнет использовать Реестр имущественных прав.

При внедрении технологии экспертную помощь оказывала международная антикоррупционная организация Transparency International Украина, которая также стала внешней нодой-аудитором корректности функционирования системы. Соответствующий меморандум стороны подписали 16 июня текущего года.

"Мы стали первой общественной независимой организацией, которая получает ноду-аудитора и начинает использовать механизм Blockchain как средство для публичного онлайн-контроля за реестром. Сегодняшнее событие - это, безусловно, успешный пример ответственного партнерства Правительства, бизнеса и гражданского общества", - рассказал Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина.

Техническую реализацию проекта поддержал один из мировых лидеров в сфере Blockchain компания BitFury.

Презентация инновационной криптографической технологии традиционно состоялась в крупнейшем коворкинг-центре страны Creative Quarter.

Инф. Пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.