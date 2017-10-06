Украинский аграрный экспорт с начала года вырос на четверть

06.10.2017, 13:47

За восемь месяцев 2017 г. экспорт украинской аграрной и пищевой продукции увеличился на $2,3 млрд, или на 24,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 г., и составил почти $11,5 млрд. Об этом сообщает пресс- служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"За указанный период Украина в основном экспортировала такие группы товаров: масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое - 26,25% от всего агроэкспорта, кукуруза - 20,34%, пшеница и смесь пшеницы - 12,87%, мясо птицы - 2,29% и другие", - отметила замминистра агрополитики Ольга Трофимцева.

По ее словам, в топ-5 ключевых покупателей украинской агропродукции вошли Индия (экспортировано товаров на $1,3 млрд), Египет ($986,1 млн), Нидерланды ($762,8 млн), Испания ($731,6млн), Китай ($631,8 млн).

"Страны ЕС занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. Наш экспорт на европейский рынок увеличился на 37,3%, или на $ 988 млн за отчетный период, и составил $3,6 млрд", - отметила Трофимцовым.

Она добавила, что в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции доля Европейского Союза составляет 35,2%.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2017 г. экспорт масличных культур из Украины вырос почти вдвое. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.