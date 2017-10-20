Глава Правительства: Мы заинтересованы в развитии фермерства и отечественного сельхозмашиностроения

20.10.2017, 15:21

Кабинет Министров Украины в рамках выполнения программ поддержки аграрного сектора считает целесообразным продолжить и усилить программы стимулирования развития фермерских хозяйств, в частности в секторе животноводства, а также развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде Украины.

"Развитие агросектора определен приоритетом. И это нашло свое отражение в проекте бюджета. Мы ни в коем случае не поддерживаем и не будем поддерживать никаких олигархов, а исключительно отечественных производителей качественной сельхозпродукции, - сказал Владимир Гройсман. - Надо поддержать малый и средний бизнес на селе.

И мы сделали комплексные шаги поддержки национального фермерства, животноводческого комплекса, сельхозмашиностроения. Мне необходима занятость и работа на селе, и чтобы на украинских прилавках в магазинах была конкурентная и недорогая украинская продукция".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.