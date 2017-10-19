Средние цены реализации сельхозпродукции в январе-сентябре выросли на 10,5%

19.10.2017, 16:11

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-сентябре 2017 года выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 5,8%, а животноводства - на 32% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

В сентябре по сравнению с августом сельхозпродукция подешевела на 0,5%. В частности, растениеводческая продукция упала в цене на 2,8%, а животноводческая - выросла на 8,8%.

По сравнению с сентябрем 2016 года средние цены в сентябре этого года выросли на 12,4%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась 5,9%, а животноводства - на 44,9%.

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, а животноводства - на 1,7%. Об этом сообщает УНИАН.