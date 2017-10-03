В ВБ предупредили о высоком уровне дефицита госбюджета Украины

03.10.2017, 14:24

Прогнозируемый в 2017 году дефицит госбюджета Украины на уровне 3,5% является слишком высоким, сообщила экономист представительства Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

"Мы прогнозируем, что дефицит госбюджета составит 3,5% по итогам 2017 года. Это даже превышает уровень, согласованный с МВФ", - сказала она на пресс- конференции.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет установить ориентиром дефицит госбюджета до 2% ВВП.

Госбюджет Украины на 2016 год не выполнен как по доходам, так и по расходам. Темпы роста государственного долга почти в 10 раз превышают темпы роста реального валового внутреннего продукта. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".