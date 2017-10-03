Минфин до конца года проведет два аукциона по валютным госбондам

03.10.2017, 16:17

Министерство финансов до конца года планирует два аукциона по размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Согласно графику на официальном сайте ведомства, ценные бумаги будут размещаться 21 ноября - сроком обращения 2,3 года и 19 декабря - на два года.

Минфин в четвертом квартале будет проводить раз в месяц аукционы по продаже пятилетних гривневых бумаг: 17 октября, 14 ноября и 5 декабря, а в остальные дни самыми длинными гривневыми облигациями будут трехлетние.

На каждом из аукционов Минфин будет предлагать облигации с погашением через шесть и 12 месяцев. Кроме того, за исключением дней размещения валютных госбондов, на продажу будут выставляться двухлетние гривневые ОВГЗ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.