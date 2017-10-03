Фискальная служба назвала сумму задолженности по возмещению НДС

03.10.2017, 17:01

Государственная казначейская служба в январе-сентябре 2017 года увеличила возмещение по налогу на добавленную стоимость на 37,5%, или на 23,9 млрд грн, до 87,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, в сентябре налогоплательщикам было возмещено 9,7 млрд грн.

В пресс-службе отметили, что с начала внедрения электронного реестра автоматического возмещения НДС, с 1 апреля 2017 года, задолженность по возмещению этого налога сокращена на 94%, или на 14,37 млрд грн. Так, на начало апреля - на момент запуска системы автоматического возмещения НДС - общая задолженность составляла 15,3 млрд грн, а на 1 октября этот показатель уже составил 0,93 млрд грн.

Налогоплательщикам в январе-августе было возмещено 77,9 млрд грн, что на 43,1%, или на 23,5 млрд грн, превышает показатель за соответствующий период прошлого года.

За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН.