Кабмин утвердил реструктуризацию внутреннего госдолга на 220 миллиардов гривень

04.10.2017, 15:17

Кабинет министров Украины утвердил репрофайлинг облигаций внутреннего государственного займа в портфеле Национального банка на общую сумму 219,6 млрд грн, предусматривающий их обмен на два вида облигаций: долгосрочные на 74,4 млрд грн и долгосрочные инфляционные на 117,5 млрд грн.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 4 октября.

"Мы меняем наш портфель ОВГЗ, который сейчас находится в Национальном банке. Мы системно уменьшаем долговую нагрузку на госбюджет. Мы снимаем пики, которые были созданы, как во внешних, так и во внутренних обязательствах. У нас есть пики, которые в 2019-2020 годах мы уже урегулировали за счет выхода на внешние рынки... Мы это реализовали по внешним займам. Похожие меры мы принимаем по внутренним займам", - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя постановление.

В то же время, заместитель министр финансов Юрий Буца отметил, что репрофайлинг уменьшит долговую нагрузку Украины в 2017-2020 годах на 158,4 млрд грн.

"Предлагается совершить обмен части облигаций на сумму 219,6 млрд грн на два вида облигаций - долгосрочные на 74,4 млрд грн и догосрочные инфляционные на 117,5 млрд грн... Операция направлена на сглаживание графика погашений, приблизительно 12 млрд грн каждый год, уменьшение риска рефинансирования и сокращение необходимости привлечения средств в этом году на 11 млрд грн, в следующем году на 46 млрд грн и почти на 67 млрд грн в 2019 году, и на 34,4 млрд в 2020 году", - сказал Буца. Об этом сообщает УНИАН.