Поступления в сводный бюджет Украины выросли почти на треть

04.10.2017, 15:20

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-сентябре 2017 года составили 605,8 млрд грн, что на 135,6 млрд грн, или на 28,8%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Согласно сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, с начала года в государственный бюджет поступило 420,8 млрд грн, в местные бюджеты - 120 млрд грн.

ГФС отметила, что поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-сентябре 2017 года составили 461 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 103,7%.

Поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 млрд грн, что на 171,2 млрд грн, или на 30%, больше показателя за 2015 год. Об этом сообщает УНИАН.