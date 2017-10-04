Минфин не будет размещать на депозитах 5,5 млрд грн

04.10.2017, 16:53

Министерство финансов не смогло разместить 5,5 млрд грн на депозитах из-за отсутствия согласия Национального банка. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

"Конкурс по размещению временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах (в соответствии с заявкой о размещении бюджетных средств в национальной валюте на депозитных счетах от 21 сентября 2017 года) не состоялся в связи с отсутствием согласия Национального банка", - говорится в сообщении.

21 сентября министерство объявило о размещении на депозитных счетах банков бюджетных средств на 5,5 млрд грн сроком до 25 декабря этого года на условиях выдачи средств по первому требованию. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".