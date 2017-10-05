Венгрия попытается внести языковой вопрос в итоговую декларацию "Восточного партнерства"

05.10.2017, 14:42

Правительство Венгрии может настоять на включении в итоговую декларацию саммита "Восточного партнерства" вопрос по украинскому закону об образовании, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Венгрия может настоять на добавлении языкового вопроса относительно украинского закона "Об образовании" в финальной декларации саммита "Восточного партнерства", - отметил журналист.

Ранее сообщалось о том, что саммит политики Европейского союза "Восточное партнерство" пройдет 24 ноября в Брюсселе.

"Восточное партнерство" является программой развития отношений между ЕС и Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Беларусью и Арменией, которое было инициировано Польшей и Швецией в 2008 году.

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Правительство Венгрии приняло решение о блокировании всех последующих решений Евросоюза, направленных на сближение с Украиной. Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Петром Порошенко закона "Об образовании".

Ранее Болгария, Греция, Румыния и Венгрия призвали Украину не вводить в действие положения закона об образовании касательно языка обучения. Они выступили против обучения в украинских школах только на государственном языке, а также обратились в Совет Европы и ОБСЕ из-за данного закона.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".