Украина и Венгрия согласовали языковые нормы закона об образовании

19.10.2017, 16:03

Украина и Венгрия договорились об имплементации языковых норм закона "Об образовании".

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом.

Также была достигнута договоренность, что модель, по которой будут обучаться дети в венгерских школах, будет нарабатываться в консультациях с венгерской общиной.

В частности, возможные корректировки процесса обучения будут вноситься в новую редакцию закона "Об общем среднем образовании", учебные планы для соответствующих школ, а также в новые учебники и методики подготовки учителей.

Кроме того, стороны договорились, что Украина до выводов Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") по закону об образовании не будут осуществлять односторонних шагов по изменения процесса обучения в венгерских школах.

В то же время Украина придерживается позиции о необходимости расширения изучения государственного языка, в связи с чем будет увеличиваться количество часов обучения украинскому языку, а в дальнейшем и часов обучения других предметов на украинском языке.

Кроме того, стороны договорились, что на протяжении переходного периода, пока не утверждена окончательная модель имплементации языковых норм, в венгерских школах не будет меняться действующая модель преподавания.

В свою очередь Балог отметил, что Венгрия готова к последующим консультациям по имплементации закона об образовании, в том числе и в части повышения эффективности изучения украинского языка.

Согласно новой редакции закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка.

В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина. Об этом сообщают "Українські Новини".