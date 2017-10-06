Украина заявила о положительной оценке в Совете Европы реформы образования

06.10.2017, 16:44

Эксперты Совета Европы очень положительно оценивают украинскую реформу образования, относительно 7-й статьи закона об образовании, которая касается языка образования в Украине, еще ожидаются заключения Венецианской комиссии.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

"Завершилась встреча с Генсеком Совета Европы. Министр Гриневич объяснила суть реформы образования. На все вопросы предоставила исчерпывающие ответы", - заявил он. "Эксперты СЕ (Совета Европы) очень положительно оценивают украинскую реформу образования. Относительно статьи 7 ждем мнения Венецианки. Партнеры должны снизить градус риторики", - добавил Кулеба.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе и с Советом Европы. В свою очередь, в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, статья 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Согласно закону, лицам, относящимся к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, относящимся к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, относящиеся к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действовавшими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Об этом сообщает УНИАН.