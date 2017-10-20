Украина и Венгрия договорились относительно имплементации статьи 7 Закона "Об образовании"

20.10.2017, 15:26

Украина, венгерская община в Украине и Венгрия совместно договорятся, как имплементировать статью 7 Закона "Об образовании", что будет закреплено в других нормативных актах.

Об этом шла речь во время встречи Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и Министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога.

Стороны также договорились подождать решения Венецианской комиссии.

Украинская сторона в договоренностях еще раз подчеркнула, что изменения не будут применяться, пока не будут разработаны соответствующие документы по имплементации статьи, что и предусматривает Закон "Об образовании".

Украина и Венгрия также совместно будут работать над улучшением обучения украинскому языку в школах нацменьшинств.

Для удовлетворения образовательных потребностей граждан Украины венгерской национальности в 2016/2017 учебном году функционировали 74 дошкольных учебных заведения с воспитанием на венгерском языке в Закарпатской области.

Функционировало 71 общеобразовательное учебное заведение с обучением на венгерском языке, 26 общеобразовательных учебных заведений - с обучением на украинском и венгерском языках, 1 общеобразовательное учебное заведение с обучением на венгерском и русском языках, 1 общеобразовательное учебное заведение с обучением на украинском, венгерском и русском языках.

В общем на венгерском языке в общеобразовательных учебных заведениях обучались 16 020 учащихся, изучали венгерский язык как предмет 1110 учащихся, факультативно или в кружках 1598 учеников.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.